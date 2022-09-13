Ереван, , 01:59 — REGNUM Жителей нескольких приграничных сел на юге Армении начали эвакуировать после обстрелов на границе с Азербайджаном, 13 сентября сообщает издание yerkir. am

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что эвакуация затронула населенные пункты рядом с городом Капан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Армении распространило информацию о том, что армия Азербайджана совершила обстрелы по направлению приграничных армянских городов Горис, Сотк и Джермук. В свою очередь Баку обвинило армянскую сторону в ударах по позициям азербайджанских вооруженных сил, в результате чего ВС Азербайджана якобы понесли потери.

Читайте ранее в этом сюжете: Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе

Читайте развитие сюжета: Путин и Пашинян обсудили обострение ситуации на границе с Азербайджаном