Ереван, 13 сентября, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Жителей нескольких приграничных сел на юге Армении начали эвакуировать после обстрелов на границе с Азербайджаном, 13 сентября сообщает издание yerkir. am

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Отмечается, что эвакуация затронула населенные пункты рядом с городом Капан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Армении распространило информацию о том, что армия Азербайджана совершила обстрелы по направлению приграничных армянских городов Горис, Сотк и Джермук. В свою очередь Баку обвинил армянскую сторону в ударах по позициям азербайджанских вооруженных сил, в результате чего ВС Азербайджана якобы понесли потери.