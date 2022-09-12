В селах Армении начали эвакуацию после обстрелов у границы с Азербайджаном
Ереван, 13 сентября, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Жителей нескольких приграничных сел на юге Армении начали эвакуировать после обстрелов на границе с Азербайджаном, 13 сентября сообщает издание yerkir. am
Иван Шилов ИА REGNUM
Армения
Отмечается, что эвакуация затронула населенные пункты рядом с городом Капан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Армении распространило информацию о том, что армия Азербайджана совершила обстрелы по направлению приграничных армянских городов Горис, Сотк и Джермук. В свою очередь Баку обвинил армянскую сторону в ударах по позициям азербайджанских вооруженных сил, в результате чего ВС Азербайджана якобы понесли потери.