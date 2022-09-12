Париж, 13 сентября, 2022, 01:44 — ИА Регнум. На юго-востоке Франции лесной пожар охватил порядка 400 га территории вблизи деревни Сомо, около 50 жителей эвакуировали. Об этом заместитель префекта департамента Жиронда Фабрис Тибье 12 сентября сообщает в эфире телеканала BFM.

geralt Лесной пожар

Фабрис Тибье «Огонь охватил примерно 400 гектаров, и условия достаточно неблагоприятные — ветер немного стих, но он продолжается на фоне высоких температур и очень сухой растительности».

По данным пожарных, информация о возгорании поступила ориентировочно в 16:00 по местному времени (17:00 мск). Пожарная служба выявила три очага пожара, в тушении которых было задействовано два вертолёта, два пожарных самолёта и более 300 сотрудников. В расположенной поблизости с пожаром деревне проживают 540 человек, которым предложили покинуть находящийся под угрозой населённый пункт.

По словам Тибье, к настоящему времени эвакуировано порядка 50 жителей. Пожар смог добраться до населённого пункта, но пожарные смогли уберечь от огня почти все постройки.

Фабрис Тибье «Один дом практически разрушен, а также один автомобиль, но операция продолжается. И в целом можно сказать, что имущество удалось спасти. Один пожарный травмировал руку, ему оказывают помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным метеорологической службы Франции Météo France, лето 2022 года станет вторым самым жарким летом после 2003 года.