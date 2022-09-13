Гюмри, Армения, , 01:22 — REGNUM Российская военная база в армянском Гюмри была поднята по тревоге из-за обстрелов на границе Армении и Азербайджана в ночь на 13 сентября, написал в своем телеграм-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанская сторона обстреляла позиции армянских вооруженных сил на границе этих республик.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа лидер движения «Азатагрум» («Освобождение») Микаэл Бадалян заявил, что западные страны собираются открыть против России полноценный «второй фронт» через обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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