Гюмри, Армения, 13 сентября, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Российская военная база в армянском Гюмри была поднята по тревоге из-за обстрелов на границе Армении и Азербайджана в ночь на 13 сентября, написал в своем телеграм-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

Ранее министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанская сторона обстреляла позиции армянских Вооруженных сил на границе этих республик.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа лидер движения «Азатагрум» («Освобождение») Микаэл Бадалян заявил, что западные страны собираются открыть против России полноценный «второй фронт» через обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха.