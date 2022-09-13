Ватикан, , 01:11 — REGNUM Папа Римский Франциск 13 сентября прибудет в Казахстан для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Понтифика и сопровождающих лиц, включая более 70 журналистов, в Нур-Султан доставит самолёт итальянской авиакомпании ITA Airways. В столице у Франциска состоится встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В Ватикане отмечают, что это первое участие главы Святого престола в данном мероприятии, в котором обычно он был представлен на уровне кардиналов.

Всего в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдёт в Нур-Султане с 14 по 15 сентября, ожидается участие около 100 делегаций из 50 стран. На нём планируется подписать декларацию, призывающую укреплять межрелигиозные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, Папа Римский Франциск на встрече с участниками планерного заседания Папской академии наук призвал к молитвам Богородице, чтобы уберечь мир от ядерной войны.

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