Ижевск, , 01:10 — REGNUM По итогам августа потребительские цены в Удмуртии снизились на 0,48% по сравнению с июлем. Таким образом, дефляция в республике наблюдается третий месяц подряд. Однако снижение цен фиксируется только на продовольственные товары — 1,5%, непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,1% и 0,2% соответственно, свидетельствуют данные Удмуртстата.

При росте цен спасают дачи и сады ИА REGNUM

За месяц максимально подешевел картофель — на 22,8%, овощи — на 19,7%, фрукты и цитрусовые – на 9,5%, масло и жиры – на 4,6%. Также снизились цены на яйца куриные, крупу и боовые, на мясо и птицу, на алкогольные напитки и рыбопродукты. При этом на 3,8% подорожал сахар, на 1,5% - хлеб и хлебобулочные изделия, а также на 0,4% - молоко и молочная продукция.

При сравнении с данными на конец декабря 2021 года, инфляция в республике составила 10,7%. Наиболее значительно — на 13,3% — подорожали непродовольственные товары, продовольствие подорожало на 10%, стоимость услуг выросла на 7,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция за июль в Удмуртии снизилась на 1,17% по сравнению с июнем этого же года и достигла 16,65%. Однако эти данные всё ещё выше, чем средние по Приволжскому федеральному округу в среднем и России на 1,11% и 1,55% соответственно, сообщало ранее региональное отделение Центробанка.

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