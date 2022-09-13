Минск, , 14:36 — REGNUM Стратегическая цель белорусской пассажирской авиации — расширить направления авиасообщения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о работе транспортного комплекса в условиях санкций, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Самолёт авиакомпании «Белавиа» Anna Zvereva

«Несмотря на желание Запада отрезать нас от так называемой цивилизованной Европы, мы продолжаем летать и сохраняем высокий уровень авиационной безопасности. Стратегическая задача — расширить направления авиасообщения, дать людям возможность летать по вопросам бизнеса, на отдых, навещать родных», — сказал Лукашенко.

При этом он отметил важность сохранения высокого уровня безопасности полетов и поручил Минтрансу «не останавливаться в развитии авиационной отрасли, продолжить обновление авиапарка».

Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента с самолëтом Ryanair над Белоруссией перестали летать самолëты западных компаний. Белорусской компании «Белавия» пришлось сильно сократить маршрутную сеть. Перевозчик отменил свои рейсы в города Западной Европы.