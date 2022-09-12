Ереван, 13 сентября, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы Азербайджана провели обстрелы по направлению ряда приграничных городов Армении в ночь на 13 сентября, сообщили в пресс-службе армянского министерства обороны.

(сс) thomasstaub Взрыв

В сообщении говорится, что огонь велся в сторону городов Горис, Сотк и Джермук. Целью атаки стали позиции армии Армении. Обстрелы были совершены с использованием артиллерийских орудий и стрелкового вооружения, в том числе и крупнокалиберного.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что Азербайджан в последнее время стал часто обвинять Армению в обстрелах на границе и это может предшествовать новой провокации с азербайджанской стороны.