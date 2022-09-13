Минск, 13 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Белорусская комиссия по помилованию удовлетворила ходатайство экс-бизнесменаЮрия Чижа о прекращении уголовного преследования. Об этом сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

По данным издания, предприниматель уже на свободе. Он находился за решеткой с 15 марта прошлого года.

Как сообщалоИА REGNUM, Юрия Чижа задержали в Минске после возвращения из Москвы. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.