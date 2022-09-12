Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 сентября ростом на фоне позитивных ожиданий данных по инфляции. Больше других прибавил Nasdaq.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 229,63 пункта (0,71%), до уровня 32 381,34 пункта. S&P 500 подорожал на 43,05 пункта (1,06%), до уровня 4110,41 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 154,10 пункта (1,27%), до уровня 12 266,41 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,78 (2,06%), до уровня $88,11 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 сентября — последнего рабочего дня недели — ростом на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

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