Улан-Батор, 13 сентября 2022, 00:43 — REGNUM Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу с 10–11 сентября совершил официальный визит в Монголии. В рамках визита Чжаньшу провел переговоры с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.

Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу
kremlin.ru

Спикер парламента Монголии сообщил, что работа по соединению порта Гашуунсухайт — Ганцмод железной дорогой продвигается, когда этот порт будет сдан в эксплуатацию, возникнет необходимость заключения соглашения по работе железной дороги. В связи с этим китайскому собеседнику предложено обратить внимание на начало работы по восстановлению и изменению некоторых соответствующих документов, таких как Соглашение о пограничной железной дороге между Монголией и Китаем 1955 года.

Также монгольский спикер предложил коллеге как можно скорее ратифицировать «Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области железнодорожных перевозок», подписанное обеими сторонами в 2014 году.

В рамках долгосрочного устойчивого развития сотрудничества в горнодобывающей отрасли Монгольская сторона предлагает Китаю, согласовать квоту на сохранение объема экспорта угля в Китай на уровне 40-70 млн тонн в год до конца 2025 года.

Гомбожавын Занданшатар также сообщил, что у него есть предложение по сокращению задолженности по своповым соглашениям в рамках подписания долгосрочного контракта купли-продажи угля и продления соглашения об обмене национальной валюты.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что серьезно рассматривает просьбу монгольской стороны и пообещал, что уделит ей особое внимание.

Стороны отметили, что придают большое значение развитию трехстороннего сотрудничества между Монголией, Китаем и Россией, строительству газопровода для поставок природного газа из России в Китай через территорию Монголии, а также строительству скоростной дороги Алтанбулаг — Замын-Ууд, соединяющей три страны.

Также Ли Чжаньшу встретился с премьером-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Отметим, этот первый визит председателя постоянного комитета в Монголию за последние 9 лет.