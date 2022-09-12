Улан-Батор, 13 сентября, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу 10–11 сентября совершил официальный визит в Монголию. В рамках визита Чжаньшу провел переговоры с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.

kremlin.ru Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу

Спикер парламента Монголии сообщил, что работа по соединению порта Гашуунсухайт — Ганцмод железной дорогой продвигается, когда этот порт будет сдан в эксплуатацию, возникнет необходимость заключения соглашения по работе железной дороги. В связи с этим китайскому собеседнику предложено обратить внимание на начало работы по восстановлению и изменению некоторых соответствующих документов, таких как Соглашение о пограничной железной дороге между Монголией и Китаем 1955 года.

Также монгольский спикер предложил коллеге как можно скорее ратифицировать «Соглашение между правительством Монголии и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области железнодорожных перевозок», подписанное обеими сторонами в 2014 году.

В рамках долгосрочного устойчивого развития сотрудничества в горнодобывающей отрасли монгольская сторона предлагает Китаю согласовать квоту на сохранение объема экспорта угля в Китай на уровне 40–70 млн тонн в год до конца 2025 года.

Гомбожавын Занданшатар также сообщил, что у него есть предложение по сокращению задолженности по своповым соглашениям в рамках подписания долгосрочного контракта купли-продажи угля и продления соглашения об обмене национальной валюты.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что серьезно рассматривает просьбу монгольской стороны, и пообещал, что уделит ей особое внимание.

Стороны отметили, что придают большое значение развитию трехстороннего сотрудничества между Монголией, Китаем и Россией, строительству газопровода для поставок природного газа из России в Китай через территорию Монголии, а также строительству скоростной дороги Алтанбулаг — Замын-Ууд, соединяющей три страны.

Также Ли Чжаньшу встретился с премьером-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Отметим, это первый визит председателя постоянного комитета в Монголию за последние девять лет.