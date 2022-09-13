Минск, 13 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Белоруссия и Россия по итогам года ожидают исторического максимума объема взаимной торговли. Об этом заявили в посольстве Белоруссии в России по итогам встречи белорусского посла Дмитрия Крутого с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко.

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Крутой и Руденко с удовлетворением отметили «увеличение товарооборота между нашими странами за семь месяцев текущего года и выделили тенденцию к большей сбалансированности двусторонней торговли».

«При сохранении достигнутого темпа по итогам 2022 года ожидается исторический максимум объема торговли между Белоруссией и Россией, а также практически нулевое сальдо экспортно-импортных потоков», — подчеркнули в белорусском посольстве.

Сообщается, что «такое положение вызвано снижением влияния энергетической группы и увеличением торговли сельскохозяйственной продукцией, товарами машиностроения, химии и деревообработки».

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, в январе-июне 2022 года товарооборот Белоруссии и России составил почти $20 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2%.