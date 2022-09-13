Тбилиси, , 14:27 — REGNUM Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили считает основными целями проводимой экономической политики сокращение дефицита бюджета и государственного долга, сообщает 12 сентября грузинский телеканал «Имеди».

Грузинский лари Иван Шилов © ИА REGNUM

"Первое — это дальнейшее улучшение макроэкономических параметров, что является необходимым условием для устойчивого и долгосрочного роста страны, а второе — выделение дополнительных финансов на текущие нужды. Консолидированный бюджет на 2022 год был запланирован с дефицитом в 4,4% к ВВП и 51% к государственному долгу. Согласно изменениям, в 2022 году мы получим на 710 миллионов лари ($250 млн.) меньше долга, чем запланировано бюджетом, и к концу года сумма государственного долга снизится до 40% ВВП, что является лучшим показателем, чем страна имела даже до пандемии. Сокращение государственного долга с 60% до безопасных 40% является важным шагом вперед для страны. В то же время дефицит консолидированного бюджета снижается с 4,4% ВВП до 3,2% ВВП. Параллельно с сокращением дефицита и долга будут выделены дополнительные ресурсы для финансирования взятых на себя обязательств, с одной стороны, и для улучшения инфраструктуры страны, обороноспособности, социальных и других направлений», — сказал министр.