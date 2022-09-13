Минск, 13 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Объемы перевозки белорусских калийных удобрений растут и будут расти. Об этом заявил вице-премьерАнатолий Сивак по итогам совещания у президента БелоруссииАлександра Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

По словам чиновника, объемы перевозки калия по железной дороге уже растут. Здесь работа идëт с использованием российской портовой инфраструктуры.

«В этом задействованы и наши, и транспортники Российской Федерации, мировые компании. Будет только рост перевозок [калия]», — заявил Анатолий Сивак.

Он отметил, что часть подвижного состава (минераловозы) для транспортировки по железной дороге калийных удобрений осталась в б. УССР.