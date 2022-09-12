Анкара, 13 сентября, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из портов бывш. УССР еще семи судов с продовольствием, сказано в сообщении СКЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

13 сентября они вместе должны вывезти 213 243 тонны зерна и других продуктов питания. Так, из Одессы в Испанию направится сухогруз Super Saka с 29 тыс. тонн пшеницы и 21 тыс. тонн кукурузы, а также сухогруз Fanaria с грузом 18 тыс. тонн пшеницы.

Кроме того, из Одессы выйдет судно Propus с 8,5 тыс. тонн кукурузы, которые необходимо доставить в Турцию. Также турецкая сторона ожидает сухогруз Greifswald с 492 тоннами кукурузы из Черноморска.

Еще три судна должны выйти из порта Южный. Сухогрузы Captain Dimitrios и Yasa Team доставят соответственно в Испанию и Израиль по 65 тыс. тонн кукурузы. Помимо этого, танкер Ata Ocean вывезет 6,3 тыс. тонн подсолнечного масла в Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКЦ выпустил отчет, в котором говорится, что страны с низким уровнем доходов получили только чуть более четверти количества продовольствия, отправленного с территории б. УССР с начала августа.