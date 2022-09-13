Минск, 13 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Заполняемость минских гостиниц доходит до 90%. Об этом заявил в интервью телеканалу «СТВ» глава МингорисполкомаВладимир Кухарев.

ИА REGNUM Минск. Белоруссия

У главы Мингорисполкома поинтересовались: «Из Западной Европы к нам меньше приезжают или безвиз даëт свои результаты?»

«Мы должны понимать, что если человеку что-то интересно, он сделает все и будет стремиться там побывать. Самое главное, что у нас есть что показать, есть что посмотреть. Я думаю, что мы сможем принять всех желающих. У нас все в городе для этого создано. Мы констатируем, что у нас в этом году, несмотря на какие-то санкционные режимы, идëт значительный рост туристов. Город практически весь летний период полностью заполнен туристами. Заполняемость гостиниц очень высокая — до 90%. Это, конечно же, радует. Поэтому мы продолжим работу по развитию туристического бизнеса», — ответил Владимир Кухарев.

Как сообщалоИА REGNUM, Белоруссия приняла решение о введении безвизового въезда для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря. Ранее безвизовый порядок въезда в Белоруссию был введён для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая, а затем продлён до конца этого года.