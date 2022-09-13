Минск, , 14:04 — REGNUM Распоряжение, которое утверждает проект соглашения с Белоруссией о единых правилах конкуренции, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Главная цель соглашения — создание организационных и правовых основ защиты конкуренции для обеспечения свободного перемещения товаров, работ, услуг и справедливого по отношению ко всем участникам функционирования рынков государств — членов Союзного государства. Документ предписывает органам власти двух стран пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях.

«Соглашение будет способствовать гармонизации антимонопольного законодательства России и Белоруссии», — отметила пресс-служба российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, работа по гармонизации российского и белорусского законодательства ведëтся в рамках реализации 28 союзных программ, утвержденных Декретом Высшего государственного совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года.