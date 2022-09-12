Торонто, Канада, 12 сентября, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Дэниэл Рэдклифф, не относящийся к той части представителей шоу-бизнеса, которые любят говорить о своей личной жизни, впервые рассказал о том, как познакомился со своей девушкой Эрин Дарк, с которой встречается уже более десяти лет. Об этом 13 сентября сообщил портал Cinema Blend.

Цитата из трейлера Дэниел Рэдклифф в фильме «Странный: История Эла Янковича»

Рэдклифф решил раскрыть подробности во время общения с журналистами на кинофестивале в Торонто (TIFF). Когда они спросили звезду «Гарри Поттера» о том, почему он носил парик с вьющимися волосами во время съёмок биографической картины «Странный: История Эла Янковича», а не сделал завивку собственных волос, актёр сказал, что был бы не против, поскольку уже делал это, когда снимался в картине »Убей своих любимых» про поэта Аллена Гинзберга.

«Именно так мы с моей девушкой и познакомились. В то время у меня была завивка, так что, возможно, она втайне хотела вернуться к этому всё это время», — сказал Рэдклифф.

Напомним, Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк появились вместе на красной дорожке TIFF. Премьера фильма «Странный: История Эла Янковича» состоится на сайте онлайн-кинотеатра The Roku Channel 4 ноября 2022 года.