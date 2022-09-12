Москва, , 23:51 — REGNUM Цели специальной военной операции России на территории б. УССР будут достигнуты, несмотря на масштабные поставки вооружения Киеву западными странами и санкционное давление на Россию. Об этом заявил 12 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском ФО.

Николай Патрушев Иван Шилов © ИА REGNUM

«США и их вассалы стремятся затянуть конфликт [на территории б. УССР], наращивая поставки вооружения, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирных граждан», — приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем Патрушев заверил, что «цели специальной военной операции будут достигнуты», несмотря на «масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию».