Белгород, , 23:51 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал жителям двух пограничных сёл региона эвакуироваться. Об этом Гладков написал сегодня, 12 сентября, в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, от совершил рабочую поездку в село Журавлёвка на границе региона с территорией бывшей УССР, чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе.

«Обстановка в населённом пункте сложная, но все службы находятся на своих местах: глава, ДНД, правоохранительные органы и пограничники. Все четко выполняют свою работу. За что им отдельное спасибо», — написал Гладков.

Также он сообщил, что встретился с жителями села и обсудил ситуацию. Так, Гладков вместе с главой района попытался убедить жителей временно покинуть посёлок.

«Встретился с жителями. Вместе с главой Анжеликой Васильевной продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим», — пишет Гладков.

Куда именно он предлагает эвакуироваться жителям поселка он не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приграничные поселки Белгородской области подвергаются постоянным обстрелам со стороны киевского режима.