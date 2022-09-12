Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Европейские страны «проваливаются в Средневековье» из-за столкновения с долгосрочным энергетическим кризисом, сообщает 12 сентября журнал Forbes.

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По мнению обозревателя Forbes Кеннета Рапоза, «Европа движется к «глубокой рецессии», деиндустриализации».

«Новости из Западной Европы напоминают известия из таких стран, как Боливия. Высокая инфляция и нормирование потребления ресурсов», — отмечает Рапоза.

Он уточняет, что тяжелее всего придётся Германии, которая «окажется в худшем положении» из-за её высокой зависимости от российского газа.

В ситуации постоянно дорожающих энергоресурсов «западноевропейские экономики движутся к Средневековью», отметил Рапоза.

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