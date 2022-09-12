Ижевск, 12 сентября, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Сельхозпредприятия Удмуртии собрали 812,743 тыс. тонн зерна с площади 292,48 тыс. гектаров. Это составляет 87% от плана, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

пресс-служба минсельхоза Удмуртии Уборка зерна

Годом ранее с полей региона было убрано 494,477 тонн. Средняя урожайность сейчас составляет 28,7 центнеров с гектара, год назад — 17,5 центнеров с гектара, урожайность выросла по сравнению с 2021 годом на 58%.

Только пшеница убрана с площади 78,336 тыс. гектара, намолочено 243,899 тыс. тонн.

План по посеву озимых по состоянию на 9 сентября выполнен на 83%. Засеяно 57,842 тыс. гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркивал, что по состоянию на 6 сентября, республика уже достигла десятилетнего рекорда по сбору зерновых. Также рекордного показателя удалось добиться по урожайности, она составила 28,4 центнера с гектара. Максимальная урожайность зафиксирована на предприятии «Россия» Можгинского района — 45,5 центнеров с гектара.

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