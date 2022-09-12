Бишкек, 12 сентября, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт Киргизии за восемь месяцев 2022 года составил около 506 млрд сомов (375 млрд рублей). Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года ВВП республики увеличился на 37,5 млрд сомов (27,8 млрд рублей) или на 8%.

Читайте также: В Киргизии инфляция может достигнуть 15,5%

Киргизская промышленность с начала текущего года произвела продукцию на сумму около 266 млрд сомов (197,1 млрд рублей), что на 40,9 млрд сомов (30,3 млрд рублей) или на 18,2% превышает прошлогодний показатель.

Положительные тенденции также наблюдались в сфере строительства, где увеличение объемов составило 3,8%, в сельском хозяйстве — 8,5% и в торговле — 7,3%.

Читайте также: С начала года Киргизия потратила 15,5 млрд рублей на обслуживание госдолга