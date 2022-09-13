Белград, 13 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Белграде официально открыто мероприятие под названием «Европрайд». Об этом 12 сентября сообщили сербские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-парад

Мероприятие будет продолжаться до 18 сентября, а его организаторы заявляют, что 17 сентября они намерены провести гей-парад на улицах Белграда, как изначально было запланировано.

«Пока нет официального решения о запрете гей-парада, шествие разрешается. Если шествие будет запрещено, мы уже не будем организаторами этого мероприятия. Но я верю, что многие пожелают выйти на улицы, чтобы выразить протест из-за запрета гей-парада, так что в 17 часов (17 сентября — ИА REGNUM) неминуемо соберутся люди. По моему мнению, намного лучше было бы, если бы можно было найти решение, которое удовлетворит все стороны», — процитировал телеканал Н1 слова координатора «Европрайда» Горана Милетича.

Напомним, что 11 сентября в Белграде прошло массовое шествие против проведения гей-парада в Белграде под названием «За спасение Сербии». В мероприятии участвовало около 100 тысяч жителей города. Среди участников был и отец президента Сербии Александра ВучичаАнджелко.