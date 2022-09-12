СК начал расследование по факту обстрела Белгородской области
Москва, 12 сентября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области войсками киевского режима. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба СК России.
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Напомним, что ранее сегодня войска киевского режима обстреляли приграничный населенный пункт Логачевка в Белгородской области. Погиб один гражданский, четверо получили ранения.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области … Бастрыкин поручил зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — заявили в Следственном комитете России.
Подчеркивается, что расследование взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим систематически обстреливает российские приграничные территории, в частности Белгородскую область.