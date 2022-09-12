Монтрёй, Франция, , 23:30 — REGNUM Ubisoft заявила, что недавно попавшая в Сеть информация о возрастном рейтинге Assassin’s Creed Mirage не соответствует действительности. Об этом 13 сентября сообщил портал Comicbook.

Assassins Creed Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее поклонники игровой франшизы обратили внимание, что организация ESRB (Entertainment Software Rating Board) присвоила игре достаточно редкий рейтинг AO («Adults Only 18+», то есть «Только для взрослых»), якобы из-за присутствия в Mirage механик азартных игр.

В ответ на запрос журналистов издатель ответил, что пока ESRB ещё вынесла решение относительно игры и, скорее всего, новая часть Assassin’s Creed получит пометку M («Mature» или «Для взрослых»). Кроме того, представители Ubisoft подчеркнули, что в Mirage не будет никаких азартных игр.

Напомним, Ubisoft официально представила Assassin’s Creed Mirage 1 сентября 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания, возможно, была вынуждена выступить с анонсом раньше времени из-за того, что в Сеть выложили постеры игры.

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