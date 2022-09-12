Монтрёй, Франция, 12 сентября, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Ubisoft заявила, что недавно попавшая в Сеть информация о возрастном рейтинге Assassin’s Creed Mirage не соответствует действительности. Об этом 13 сентября сообщил портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Assassins Creed

Ранее поклонники игровой франшизы обратили внимание, что организация ESRB (Entertainment Software Rating Board) присвоила игре достаточно редкий рейтинг AO («Adults Only 18+», то есть «Только для взрослых»), якобы из-за присутствия в Mirage механик азартных игр.

В ответ на запрос журналистов издатель ответил, что пока ESRB ещё вынесла решение относительно игры и, скорее всего, новая часть Assassin’s Creed получит пометку M («Mature» или «Для взрослых»). Кроме того, представители Ubisoft подчеркнули, что в Mirage не будет никаких азартных игр.

Напомним, Ubisoft официально представила Assassin’s Creed Mirage 1 сентября 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания, возможно, была вынуждена выступить с анонсом раньше времени из-за того, что в Сеть выложили постеры игры.