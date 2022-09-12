Будапешт, 12 сентября, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Президент Венгрии Каталин Новак 12 сентября сообщила о намерении посетить Косово 13 сентября по приглашению косовской коллеги Вьосы Османи.

U.S. Department of State Вьоси Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Новак в 9:00 по местному времени встретит в аэропорту имени Адема Яшари глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц, а в 9:20 с государственными почестями президент Косово Вьоса Османи.

Новак в марте 2022 года стала первой женщиной-президентом Венгрии. Ранее она занимала пост министра по делам молодежи и семьи.