Москва, , 23:22 — REGNUM Латвийская и российская актриса Агата Муцениеце будет участвовать в новом сезоне проекта «Голос. Дети». Об этом она рассказала в рамках интервью драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

Агата Муцениеце Цитата из видеоинтервью

«Моя задача — отправлять на сцену детей, ну и все подводки я тоже читаю. Я точно там буду, а всё остальное — большой секрет. Я не могу распространяться, кто ещё будет, это секретная информация», — заявила Муцениеце. Актриса также добавила, что её дети являются большими поклонниками передачи и смотрят каждый новый выпуск.

Напомним, премьера нового сезона шоу «Голос. Дети» запланирована на начало 2023 года. Имена наставников проекта пока что не раскрываются.

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