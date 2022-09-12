Пекин, 12 сентября, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, сделал важное заявление, сообщает 12 сентября китайское издание Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В материале обозревателя Ван Вэна отмечено, что Путин прямо указал на убывающее доминирование США в мировой политике и на невозможность изоляции России.

«Суть в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не сможет изолировать Россию», — отметил Ван Вэн.

Он подчеркнул, что значение Запада для остального мира также утрачено, а на Дальнем Востоке формируется крупнейший промышленно-производственный пояс с разделением труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и странами АСЕАН.

«В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний», — заявил Вэн, указав на то, что Москва ускоряет сближение со странами Азии и интеграцию с Востоком.