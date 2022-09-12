Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Секретариат ООН заявляет, что «в районы, которые вернулись под контроль правительства» (бандеровского режима) б. УССР, будет направлен «гуманитарный конвой». Речь идёт о Харьковской области.

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Об этом 12 сентября сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отметив, что помощь ООН направит «на этой неделе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, помогать киевскому режиму также спешит МАГАТЭ.