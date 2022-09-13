Белград, 13 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич получил приглашение присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба президента Сербии.

Официальное интернет-представительство президента России Президент Сербии Александр Вучич

В сообщении отмечается, что в зависимости от графика предстоящей поездки Александра Вучича в Нью-Йорк на заседание ГА ООН, на похороны поедет или президент лично, или премьер-министр Анна Брнабич.

Напомним, что умершая королева Британия Елизавета II будет похоронена на территории Виндзорского замка в часовне её отца, короля Георга VI.