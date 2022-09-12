Приштина, Сербия, 12 сентября, 2022, 23:41 — ИА Регнум. В правительстве Косово 12 сентября объявили двух граждан Сербии персонами нон грата. Их обвиняют в разжигании межэтнической розни и попытке повредить имидж албанских властей Косово под прикрытием гуманитарных мероприятий.

Arbenllapashticaaa Приштина, Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ранее премьер-министр Косово Альбин Курти объявил персоной нон грата одного из сотрудников миссии ООН в Косово УНМИК. В ООН ответили объявив данное решение недействительным для своих сотрудников.

Ранее власти Косово арестовали двух граждан Франции за незаконное пересечение границы на автомобиле с российскими номерами.

Косовский эксперт по вопросам безопасности Фадиль Кайтази призвал косовские институты к бдительности, поскольку у Сербии за 100 лет «оккупации Косово» было много возможностей для рекрутирования шпионов среди албанского населения.