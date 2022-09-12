Ижевск, , 23:17 — REGNUM В Ижевске определена дата начала отопительного сезона. Соответствующий документ, подписанный главой города Олегом Бекмеметьевым, опубликован на портале мэрии. Он датирован 7 сентября.

Батарея отопления Josh Wedin

Документ предписывает теплоснабжающим и теплосетевым организациям принять необходимые меры для обеспечения подачи тепловой энергии в жилые дома и объекты социальной сферы.

Таким образом, сейчас отопление в жилые дома начнут подавать на следующий день после того, как среднесуточная температура воздуха будет ниже 8°С в течение пяти дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, в социальные учреждения Ижевска отопление начали подавать 7 сентября на фоне резкого похолодания. При этом отмечалось, что в жилые дома пока будут подавать теплоноситель только по заявкам. При этом мэр предупреждал, что скоро придет потепление, а остановить подачу тепла будет уже невозможно.

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