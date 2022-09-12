Нижний Новгород, 12 сентября, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Власти Нижнего Новгорода утвердили список из 52 общественных территорий, подлежащих антитеррористической защите со стороны Росгвардии. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Росгвардия

В этот перечень вошли здания муниципалитета и районных администраций, многофункциональные центры госуслуг, гостиницы, площади, парки, скверы, переходы на вокзалах и другие многолюдные места.

Какие именно меры будут предприняты для обеспечения их безопасности, в городской администрации не уточнили, но согласно требованиям по антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, они должны «соответствовать характеру угроз и оперативной обстановке, а также обеспечивать наиболее эффективное и экономное использование сил и средств».

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