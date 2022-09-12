Прага, 12 сентября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Правительство Чехии на специальном заседании 12 сентября приняло решение ограничить тарифы на электроэнергию и газ для населения в условиях энергетического кризиса. Об этом сообщил журналистам премьер-министр страны Петр Фиала.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

«Цена на электричество, включая НДС, будет установлена из расчета 6 крон ($0,25) за киловатт-час, цена на газ, также с учётом НДС — из расчёта 3 кроны ($0,125) за киловатт-час», — сказал он.

Фиала уточнил, что ограниченные расценки будут введены также для индивидуальных предпринимателей и ряда учреждений, в частности, школ.

Ожидается, что решение правительства вступит в силу с 1 ноября 2022 года.