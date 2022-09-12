Ижевск, 12 сентября, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Правительство Удмуртии своим решением наделило статусом особо охраняемой природной территории заболоченную пойму реки Иж в вреховьях Ижевского пруда. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Заказник будет называться «Урочище «Верховья Ижевского пруда».

(сс) Vyacheslav Bukharov Ижевский пруд

На территории памятника природы были обнаружены редкие виды, которые входят в Красную книгу Удмуртии. В их число входят три вида насекомых — восковик-отшельник, бронзовка Фибера и зеленоватая перламутровка, три вида птиц — большая выпь, болотная сова и клинтух, а также три вида особо охраняемых млекопитающих — прудовая ночница, бурый ушан и рыжая вечерница.

Кроме того, на этой территории сформировались уникальные комплексы заболоченных мелководий и низинных болот, где наблюдается широчайшее разнообразие жуков, бабочек и стрекоз, приспособленных к жизни в условиях высокой влажности. В том числе, болотная кобылка, тростниковая лжерадужница, таволговая перламутровка и другие.

Новый статус даст возможность сохранить тот особый баланс растений и животных, который сформировался на территории урочища.

Здесь будет запрещена любая хозяйственная деятельность, если она не связана с функционированием памятника природы. При этом по-прежнему будут разрешены любительская рыбалка и сбор дикорастущих растений.

Напомним, в настоящее время на территории Удмуртии существуют 136 особо охраняемых территорий. Их общая площадь составляет 396,4 тыс. гектаров или 9,4% от общей площади республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года стало известно, что в Ижевском пруду ученые института цитологии РАН (Российской академии наук) обнаружили новый вид амёбы. Изучив общую морфологию Thecamoeba vumurta с помощью светового микроскопа и ультраструктуру организма, ученые пришли к выводу, что найденная в городском пруду амеба очень похожа на давно описанный вид Thecamoeba striata, культуры которой были утеряны из международных коллекций.

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