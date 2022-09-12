Дамаск, 12 сентября 2022, 23:19 — REGNUM На подконтрольной Дамаску территории Сирии выявлено 26 случаев заболевания холерой, сообщает 12 сентября министерство здравоохранения страны.

Госпиталь для больных холерой
Госпиталь для больных холерой
Mark Knobil

По данным ведомства, большинство случаев заражения выявлено в провинции Алеппо, где двое заболевших уже умерли.

Кроме того, четыре случая холеры выявлены в Латакии, еще два случая заболевания зафиксированы в Дамаске.

«Два летальных исхода в Алеппо вызваны запоздалым обращением пациентов за медицинской помощью и наличием сопутствующих хронических заболеваний», — сообщает минздрав Сирии.

«Гражданам следует соблюдать санитарно-гигиенические нормы, употреблять воду из безопасных источников, тщательно мыть фрукты и овощи, своевременно обращаться в больницу при подозрении на инфекцию», — подчеркивает ведомство.

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