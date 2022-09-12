Дамаск, , 23:19 — REGNUM На подконтрольной Дамаску территории Сирии выявлено 26 случаев заболевания холерой, сообщает 12 сентября министерство здравоохранения страны.

Госпиталь для больных холерой Mark Knobil

По данным ведомства, большинство случаев заражения выявлено в провинции Алеппо, где двое заболевших уже умерли.

Кроме того, четыре случая холеры выявлены в Латакии, еще два случая заболевания зафиксированы в Дамаске.

«Два летальных исхода в Алеппо вызваны запоздалым обращением пациентов за медицинской помощью и наличием сопутствующих хронических заболеваний», — сообщает минздрав Сирии.

«Гражданам следует соблюдать санитарно-гигиенические нормы, употреблять воду из безопасных источников, тщательно мыть фрукты и овощи, своевременно обращаться в больницу при подозрении на инфекцию», — подчеркивает ведомство.

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