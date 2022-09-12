Энергодар, Украина, 12 сентября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Вторая резервная ЛЭП, ведущая к Запорожской АЭС, восстановлена, заявляет 12 сентября МАГАТЭ. Отключенный энергоблок переведён в режим холодной остановки.

Rosseti.ru ЛЭП

В агентстве заявили, что одну ЛЭП можно будет использоваться как резервную, а по другой на ЗАЭС будет поступать энергия для охлаждения реактора и других защитных функций на период его остановки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстрелы станции бандеровскими боевиками привели к повреждению ЛЭП и остановке V энергоблока. Территория б. УССР лишилась энергоснабжения.