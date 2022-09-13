Тбилиси, , 13:12 — REGNUM Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил о значительном росте национальной экономики, сообщает 12 сентября грузинский телеканал «Имеди».

Лаша Хуцишвили Министерство финансов Грузии

По его словам, в 2022 году прогноз реального экономического роста увеличен до 8,5%, расходная часть бюджета на 2022 год увеличивается примерно на 700 млн. лари ($247 млн.), а налоговые поступления бюджета — на 1,266 млрд. лари ($447 млн).

Как отметил министр, после пандемии экономика Грузии начала значительное восстановление со второго квартала прошлого года и, наконец, в 2021 году наблюдался двузначный экономический рост в 10,4%. По его словам, бюджет на 2022 год был запланирован с прогнозом экономического роста в 6%, в то время как прогноз номинального ВВП составил 64,8 млрд лари ($22,9 млрд.).

«В случае роста на 6% прогнозировалось, что темпы экспорта товаров увеличатся примерно на 13%, а по сравнению с 2019 годом темпы восстановления туризма будут в пределах 70%. Начало [СВО], конечно, создало риски на первом этапе, и если не будет нашей правильной политики, то возможен не двузначный экономический рост, а экономический спад», — заявил министр.

Хуцишвили рассказал о параметрах прошедшего периода: «Индекс экспорта товаров составляет $3,1 млрд., что на 36,4% выше, чем в прошлом году, в том числе индекс местного экспорта составляет $2,2 млрд., что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Доходы от туризма в экономике страны составляют $1,6 млрд. что в 3,2 раза больше, чем в 2021 году. Если проанализировать 2019 год, то показатель восстановления доходов от туризма превышает 87% за семь месяцев, среди них средний показатель восстановления в январе-апреле составил 68%, а в мае-июле средний показатель превысил 100%. Прямые иностранные инвестиции в первом квартале текущего года составили $922,9 млн. что в два раза превышает прошлогодний показатель, а в первом полугодии 2019 года превышает показатель на 62,4%. Оборот плательщиков НДС за январь-июль увеличился более чем на 21%. Именно в результате этих показателей за первые семь месяцев мы по-прежнему имеем двузначный экономический рост — 10,3%».

По словам министра финансов, также были изменены годовые прогнозы основных экономических параметров.

«Обновленные макроэкономические прогнозы предусматривают — прогноз реального экономического роста на уровне 8,5%, вместо нынешних 6%, с учетом фактических показателей прогноз дефлятора ВВП составляет 10,5%. Важно, что прогноз ВВП увеличивается до 72,2 млрд лари ($25,5 млрд.), таким образом, рассчитанный валовой внутренний продукт на душу населения превышает $6 500. «Налоговые поступления в консолидированный бюджет увеличиваются на 1,266 млрд. лари ($447 млрд.) и определяются на 16,824 млрд. лари ($5,945 млрд.)», — отметил Хуцишвили.