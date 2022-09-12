Тирана, 12 сентября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 12 сентября выступил на Национальном образовательном конгрессе с призывом защитить албанский язык от исчезновения.

Ps.al Премьер-министр Албании Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик назвал хорошей новостью создание единого букваря для всех албанцев, а также назвал обучение на родном языке самым сильным орудием сопротивления и прогресса албанского народа. Политик призвал соплеменников найти способ всеми силами усиливать позиции албанского языка в «коммуникативном хаосе».