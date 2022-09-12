Премьер-министр Албании призвал сограждан защитить албанский язык
Тирана, 12 сентября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 12 сентября выступил на Национальном образовательном конгрессе с призывом защитить албанский язык от исчезновения.
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Премьер-министр Албании Эди Рама
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик назвал хорошей новостью создание единого букваря для всех албанцев, а также назвал обучение на родном языке самым сильным орудием сопротивления и прогресса албанского народа. Политик призвал соплеменников найти способ всеми силами усиливать позиции албанского языка в «коммуникативном хаосе».
«От чего мы можем защитить албанский язык? Ответ прост, достаточно потратить час на погружение в информационные каналы, чтобы понять, что происходит с албанским языком, со знаками препинания, со структурой предложения и орфографией в целом. Любой язык подвергается большой угрозе из-за сумасшедшей скорости коммуникации. Мы должны найти способ усилить позиции албанского языка в этом языковом и коммуникативном хаосе, в котором погряз весь мир и глубоко погрязли мы».