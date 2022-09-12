Вашингтон, 12 сентября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Хоррор «Варвар» режиссёра Зака Креггера стал лидером домашнего проката по итогам прошедшего уик-энда. Об этом пишет портал Collider.

Кадр из трейлера Билл Скарсгард в фильме «Варвар»

Так, картине удалось собрать в прокате $10 млн, стартовав в несколько раз лучше прогнозов. На втором месте разместился приключенческий боевик «Брахмастра, часть первая: Шива», продемонстрировавший результат в $4,4 млн. В то же время отмечается, что суммарные сборы всех фильмов за прошедшие выходные составили $42,3 млн, что является вторым худшим результатом за 2022 год.

Напомним, «Варвар» рассказывает о девушке, которая из-за ошибочной брони вынуждена переночевать в одном доме с незнакомцем, однако вскоре в жилище начинают происходить странные вещи. Главные роли в фильме исполнили Джорджина Кэмпбелл и Билл Скарсгард.