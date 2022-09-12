Ханты-Мансийск, 12 сентября, 2022, 22:54 — ИА Регнум. В Югре на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований избраны 113 депутатов. Об этом сообщил избирком ХМАО.

Все на выборы!

Из 113 мандатов 98 — у представителей «Единой России», у КПРФ — семь, у ЛДПР - три, и пять мандатов получат самовыдвиженцы.

За честностью и прозрачностью избирательных процедур в единый день голосования в Ханты-Мансийском автономном округе следили 242 наблюдателя. Освещали проведение голосования, подсчёт голосов избирателей и установление итогов голосования 66 аккредитованных журналистов от 15 средств массовой информации: газет, теле и радиоканалов, сетевых изданий.

В избирательную комиссию ХМАО не поступило ни одной жалобы на о нарушение избирательного законодательства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что единый день голосования состоялся в Югре 11 сентября 2022 года.