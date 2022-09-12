Донецк, 12 сентября, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима пытались атаковать район аэропорта Донецк, но в результате потерпели тяжёлое поражение, сообщил 12 сентября в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Юрий Ковальчук Иверский монастырь в донецком аэропорту, 2014 год

По его мнению, эта атака ВСУ могла быть предпринята из пропагандистских соображений.

«Пытался противник больше, наверное, исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении донецкого аэропорта, но там доблестная «Спарта», все понимая, все осознавая, все выполнили так, как нужно», — рассказал Пушилин.

Он отметил, что в итоге группа боевиков ВСУ была уничтожена почти полностью.