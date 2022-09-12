Купянск, Бывш. УССР, , 22:53 — REGNUM Администрация освобождённой части Харьковской области опровергла фейковые заявления киевского режима о том, что на вновь оккупированной войсками бандеровцев части регионы задержали педагогов из России. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает Readovka со ссылкой на источники в администрации Харьковской области.

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Ранее киевский режим распространил фейковую информацию о том, что на оставленных российской армией территории Харьковской области, в городе Изюм были захвачены педагоги, приехавшие из России, чтобы вести уроки, по образовательным стандартам РФ.

При этом киевский режим заявил, что обменивать этих педагогов никто не будет, так как они не считаются военнопленными. При этом Киев будет считать их «совершившими преступление» против режима.

В администрации Харьковской области заявили, что вся эта информация совершенно не соответствует действительности, так как никаких педагогов из России на освобожденной части региона никогда не было.

Однако остаётся неизвестным, что будет с местными работниками школ, которые были готовы заниматься с детьми по программе России.