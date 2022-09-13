Астана, 13 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В связи с последними событиями на геополитическом поле Китаю и Европе нужна стабильность в их товарообороте, которую может обеспечить Казахстан. Об этом заявил казахстанский политологАдиль Сайлаубек, комментируя предстоящий визит председателя КНРСи Цзиньпина в Нур-Султан, передаёт «Liter. kz».

Флаги Китая и Казахстана

Эксперт отметил, что Казахстан задолжал Китаю $9 млрд (544,1 млрд рублей), а потому не стоит забывать о том, что некоторые страны вынуждены отдавать свои территории в счёт долга перед Поднебесной.

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«Известно, что не только Таджикистан из-за долгов вынужден расплачиваться своей землей с Китаем. В частности, Шри-Ланка, Индонезия, страны Африки. То есть много стран, которые брали долги у китайского правительства и которые не в состоянии их вернуть, вынуждены расплачиваться территориями, месторождениями, крупными объектами инфраструктуры», — добавил он.

Собеседник подчеркнул, что всем следует помнить о том, что Китай никогда ничего не делает просто так.

«Надо всегда смотреть на любые инфраструктурные проекты Китая с точки зрения собственных национальных интересов», — подытожил Адиль Сайлаубек.

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