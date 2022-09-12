Москва, 12 сентября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Следственный комитет России проведёт проверку в связи с планами властей Эстонии по уничтожению памятника советским воинам в парке Раади города Тарту. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

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«В тартуском парке Раади начали демонтаж памятника советским солдатам. В ближайшее время археологи приступят к извлечению останков людей, похороненных рядом с памятником», — сообщает СК РФ.

Подчёркивается, что такие действия противоречат позиции России в вопросе сохранения исторической памяти о роли СССР в событиях Второй мировой войны и решающей роли Советского Союза в победе над германским нацизмом и его пособниками.