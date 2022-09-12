Подгорица, , 22:36 — REGNUM В 2022 году чартерные направления национальной авиакомпании Черногории Air Montenegro добились значительных результатов и, таким образом, сильно повлияли на открытие новых рынков, а также на продление сезона. По данным руководства авиакомпании, с апреля по сентябрь 2022 года было совершено более 300 рейсов.

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Чартерные рейсы в этот период выполнялись в Тель-Авив, Катовице, Ереван, Братиславу, Каир, а также по другим направлениям, а до конца октября только в рамках чартерных рейсов Air Montenegro перевезет почти 50 000 пассажиров.

Считая как регулярные, так и чартерные рейсы, Air Montenegro выполняла рейсы по 16 направлениям и с января этого года перевезла в общей сложности более 250 000 пассажиров.